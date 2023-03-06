Военный из США раскрыл план Запада

Американский ветеран Ноктис Дрейвен заявил, что Запад не остановится после завершения конфликты России и Украины. Об этом он написал в Twitter, передает РИА Новости .

«Конфликт между Россией и Украиной не будет концом. Понятно, что Запад не зря вкладывал огромные суммы, помогал и снабжал (Украину. — прим. Ред.)», — написал Дрейвен.

Он отметил, что Запад не смирится с поражением на Украине.

«Не ошибитесь, шаги предпринимаются», — добавил военный.

По его мнению, мир в недалеком будущем «с ностальгией и любовью вспомнит о нынешних „ужасных“ днях».

Ранее Дрейвен заявлял, что США под ложным флагом готовят атаку на территории страны, чтобы обвинить Россию и втянуть ее в войну.