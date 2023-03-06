Вильфанд предсказал экстравагантное 8 марта в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что 8 марта в центре европейской России будет «экстравагантным». Об этом передает Ura.ru .

По его словам, погода будет «экстравагантной» из-за низких ночных температур. По словам Вильфанда, показатели могут достигать до -15 градусов ночью и до +2 градусов днем.

«Вообще день в центре европейской России в среду 8 марта будет необычным, потому что меняется циркуляция. Ночью очень холодно, вполне январская температура, -8, -10. В пониженных местах до -15», — отметил Вильфанд.

Он также добавил, что днем температура резко повысится. По его словам, во второй половине дня будет до +1, +2 градусов.

«Совершенно необычный день 8 марта, но он собственно таким и должен быть. Совершенно таким экстравагантным», — отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Также он добавил, что понижение температуры ожидается в центре европейской России к выходным.

«В ночь на пятницу и на субботу -6, -11 градусов. Дневные температуры -2, -3», — сообщил Вильфанд.