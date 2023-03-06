В Венгрии призвали подписать соглашение о прекращении огня на Украине

В Венгрии призвали подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом в интервью шведскому телеканалу SVT заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

По его словам, политика европейских стран по Украине не работает, а завершить конфликт можно только прекратив огонь.

«Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», — Сказал Сийярто.

Министр также добавил, что поставки оружия Киеву со стороны европейских стран не приближает завершение конфликта, а экономические санкции Евросоюза против России показали свою неэффективность.