В США выступили против встречи Путина и Зеленского

США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена Совбеза Турции Чагры Эрхан.

По его словам, личная встреча лидеров приведет к мирным переговорам, в которых Запад не заинтересован.

«Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — заявил Эрхан.

Он утверждает, что президент Турции Реджеп Эрдоган мог бы организовать российско-украинские переговоры, если бы этому не мешали США.

Фото с сайта Кремля.