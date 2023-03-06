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В США выступили против встречи Путина и Зеленского

США препятствуют личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на члена Совбеза Турции Чагры Эрхан.

По его словам, личная встреча лидеров приведет к мирным переговорам, в которых Запад не заинтересован.

«Они не хотят, чтобы Зеленский и Путин встречались с Эрдоганом, не хотят их совместной фотографии. Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире», — заявил Эрхан.

Он утверждает, что президент Турции Реджеп Эрдоган мог бы организовать российско-украинские переговоры, если бы этому не мешали США.

Фото с сайта Кремля.