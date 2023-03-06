В Рязанской области водитель иномарки погиб после столкновения с фурой

Авария произошла в воскресенье, 5 марта, в 11:35 в Скопинском районе.

В Рязанской области водитель иномарки погиб после столкновения с фурой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 5 марта, в 11:35 в Скопинском районе. На 281 километре трассы Р-22 «Каспий» 61-летний москвич на Mitsubishi ASX превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с «КамАЗом», которым управлял 24-летний водитель.

От полученных травм водитель внедорожника умер на месте аварии. Проводится проверка.