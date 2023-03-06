В Рязани в микрорайоне Торфмаш построят ФОК за 270,6 миллионов рублей

www.rzn.info/news/2022/11/10/v-ryazani-postroyat-eshe-odin-fizkulturno-ozdorovitelnyj-kompleks-260248.html

В Рязани в микрорайоне Торфмаш построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 270,6 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление капстроительства Рязанской области выделило 270 млн 602 тысячи 824 рубля. В ФОКе появятся спортивные залы, бассейн на четыре дорожки и сауна. Кроме того, подрядчик благоустроит и озеленит территорию вокруг здания.

Строительство закончат до 30 сентября 2024 года. В эксплуатацию введут в 2025 году.

Напомним, впервые о строительстве ФОКа в микрорайоне заговорили в марте 2021 года на комитете рязгордумы. В ноябре 2022 года Павел Малков сообщил в своем Telegram-канале, что деньги на строительство заложены в бюджете 2023-2035 годов.