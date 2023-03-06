В Подмосковье мать сломала ребенку позвоночник за то, что он толкнул с горки ее сына
В Подмосковье мать сломала ребенку позвоночник за то, что он толкнул с горки ее сына. Об этом сообщает SHOT.
По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Сергиевом посаде. 9-летний ребенок начал материться, после чего его толкнул с горки школьник, который старше его.
Ребенок пожаловался матери. Она взяла своего старшего, 17-летнего сына, и оправилась разбираться. Все закончилось дракой.
Избитый ребенок оказался в больнице. Видео инцидента доступно по