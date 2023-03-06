В Новокузнецке мужчина поджег свою тещу, но сам сгорел заживо

В Новокузнецке мужчина решил поджечь свою тещу, но сгорел заживо сам. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Мужчина решил поджечь тещу, так как они не могли поладить. Он принес две емкости с горючим в квартиру и зажег. Мужчина погиб на месте, а 70-летнюю женщину успели спасти из горящей квартиры.

В больнице выяснилось, что пострадавшая была избита — у нее диагностировали переломы костей лица и вывих руки, а также множественные ожоги. За жизнь пенсионерки борются врачи.