В Курской области срочник расстрелял двух сослуживцев

В Курской области срочник расстрелял двух сослуживцев. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в ночное время в военной части Суджанского района. Два солдата срочной службы подошли к караульному посту своей части и не отреагировали на вопрос ефрейтора: «Стой! Кто идет?» Караульный открыл огонь из АК-12.

19-летний солдат срочной службы погиб до приезда скорой помощи, 22-летнего пострадавшего увезли в больницу с проникающим огнестрельным ранением.

Сообщается, что оба военных отслужили по призыву восемь месяцев. Что они делали в зоне поста — неизвестно.