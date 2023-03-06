В Касимове у двух пенсионерок мошенники похитили более миллиона рублей

В Касимове у двух пенсионерок мошенники похитили более миллиона рублей. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В июле 2022 года в полицию обратилась 84-летняя жительница города Касимова. Пенсионерка сообщила, что с незнакомого номера ей позвонила женщина, которая назвалась сотрудником правоохранительных органов.

Она рассказала, что ее дочь попала в серьезное ДТП, она находится в больнице и необходимо заплатить 300 тысяч рублей, чтобы родственница избежала уголовной ответственности. Женщина испугалась за дочь, подготовила деньги и передала их подъехавшему курьеру. После этого она связалась с дочерью и выяснила, что никакой аварии не было. Пенсионерка поняла, что ее обманули мошенники.

В этот же день в полицию обратилась 89-летняя касимовка и обрисовала аналогичную ситуацию. Только она передала курьеру 800 тысяч рублей.

Следователи установили, что к делу может быть причастен 24-летний житель Москвы. По версии следствия, он был работал курьером у мошенников. Получив деньги у потерпевших, он отсчитывал для себя оговоренный процент. Остальное передавал незнакомцам.

Дело направили в суд. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.