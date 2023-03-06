В Иркутской области четырехлетний ребенок запутался в бельевой веревке и погиб

В Иркутской области четырехлетний ребенок запутался в бельевой веревке и погиб. Об этом в понедельник, 6 марта, пишет РИА Новости.

Трагедия произошла вечером 3 марта. Ребенок запутался в бельевой веревке и передавил себе сонную артерию. Тело мальчика обнаружил его 12-летний брат.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью один статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Проводится проверка.