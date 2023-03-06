В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей

Документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

В Госдуму внесли проект о повышении МРОТ до 19 242 рублей. Соответствующий документ опубликовали в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно проекту, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличивается до 19 242 рублей в месяц с 1 января 2024 года.

Авторы законопроекта — депутаты Нина Останина и Мария Дробот из КПРФ.

Отмечается, что повышение МРОТ для бюджетников оценивается в дополнительные 18,5 млрд в 2024 году.

Ранее повышение МРОТ анонсировал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.