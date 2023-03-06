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В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям сертификаты на покупку машин «АвтоВАЗа»

В Госдуме предложили выдавать многодетным семьям сертификаты на покупку машин «АвтоВАЗа». Об этом пишет газета «Известия».

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выдавать многодетным семьям с четырьмя и более детьми сертификаты на покупку автомобилей. Сертификата в один млн рублей должно хватить на покупку отечественных машин.

Депутат заявила, что действующие в России меры поддержки рождаемости недостаточны, и проблема демографии все еще актуальна. В пример она привела данные Росстата, согласно которым, в 2022 году численность населения в стране упала на 555 тысяч человек.

По мнению автора инициативы, многие семьи хотят купить машину и нуждаются в ней, однако им не хватает на это денег. При этом сертификата суммой на 1 миллион рублей им хватит на покупку новой Lada Granta или Niva Legend от «АвтоВАЗа».

Эксперты усомнились в возможности отечественного производителя удовлетворить спрос: по словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, для многодетных семей нужна большая машина, а в России выбор невелик: это либо «Газель», либо «Ларгус», который сейчас не производится.