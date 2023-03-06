В аварии в Нижегородской области погибли двое детей

В аварии в Нижегородской области погибли двое детей. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».

По предварительной информации, «УАЗ Патриот» выехал на «встречку» и столкнулся с «Ладой Грантой». В машинах, помимо водителей, находились по двое детей.

Двух несовершеннолетних в тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу, но спасти их не смогли. Еще двое пострадавших, в том числе ребенок, находятся в медучреждении.

Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту ДТП.