Умерла ветеран УИС Лариса Гарцунова

Руководитель бактериологической лаборатории филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России Ларина Гарцунова умерла 3 марта в возрасте 63 лет после тяжелой болезни.

Умерла ветеран УИС Лариса Гарцунова. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФИСН.

Руководитель бактериологической лаборатории филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-62 ФСИН России Ларина Гарцунова умерла 3 марта в возрасте 63 лет после тяжелой болезни.

Она проработала в системе УИС более 30 лет. С 1989 по 2001 год Ларина Гарцунова была заведующей клинико-биохимической лаборатории в больнице для осужденных. С 2001 года работала врачом-бактериологом, а затем начальником бактериологической лаборатории. В 2014 году вышла на пенсию и продолжила руководить лабораторией.

Также Лариса Гарцунова много лет была председателем профсоюзной организации больницы для осужденных. Награждена ведомственной медалью Федора Гааза.

Руководство, личный состав и ветераны УФСИН России по Рязанской области выразили соболезнование родным и близким.