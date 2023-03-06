Следователи сообщили об опросе соседей и родственников погибшей на улице Березовой девушки

По факту смерти рязанки 1999 года рождения на улице Березой опросили ее сожителя, родственников и соседей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Девушка выпала из окна седьмого этажа в воскресенье, 5 марта. Она жила вместе с мужчиной. По словам очевидцев, пара часто конфликтовала.

Сожителя приглашали ранее на беседу к следователям.

Ранее сообщалось, что мужчину увезли сотрудники полиции в понедельник, 6 марта.