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Рязанский лыжник Андрей Алипкин стал победителем Деминского марафона
Деминский лыжный марафон проходил 3-5 марта в Рыбинске Ярославской области. На старт дистанции в 50 километров вышли 2 800 участников из семи стран и 57 регионов страны.

Рязанский лыжник Андрей Алипкин стал победителем Деминского марафона. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Деминский лыжный марафон проходил 3-5 марта в Рыбинске Ярославской области. На старт дистанции в 50 километров вышли 2 800 участников из семи стран и 57 регионов страны.

Рязанец Андрей Алипкин преодолел дистанцию за два часа одну минуту и 11 секунд, опередив на четыре секунды лидера гонки Дениса Спицова. Спицов — прошлогодний олимпийский чемпион в эстафете, четырёхкратный призёр Олимпийских игр.

В январе 2023 года на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре чемпион ЦФО 2022 года, мастер спорта России Андрей Алипкин был 30 в спринте. На «пятнашке» поднялся сразу на 15 позиций, уступив победителю Александру Большунову одну минуту 28 секунд, а вот у олимпийского чемпиона Сергея Устюгова Андрей выиграл 1,7 секунды.

Андрей Алипкин — воспитанник рязанской спортивной школы «Алмаз». Его тренирует Владимир Водорезов.