Рязанцам рассказали о погоде на 7 марта

Во вторник, 7 марта, в регионе будет облачно. Днем ожидается небольшой снег, гололедица. Ночью преимущественно без осадков.

Рязанцам рассказали о погоде на 7 марта. Информацию опубликовали на сайте регионального управления МЧС .

Во вторник, 7 марта, в регионе будет облачно. Днем ожидается небольшой снег, гололедица. Ночью преимущественно без осадков.

Ветер западный, юго-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Днем местами прогнозируются порывы до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -10, -5 градусов, днем — от -3 до +2 градусов.