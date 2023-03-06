Рязань встала в пробках из-за неубранного снега и нескольких ДТП

По данным сервиса «Яндекс.Карты» только в черте города произошло семь аварий.

Утром в понедельник, 6 марта, из-за снегопада и скользких дорог в городе образовались массовые пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» только в черте города произошло семь аварий.

Очевидцы также рассказали о нескольких массовых ДТП на въезде в Рязань со стороны Солотчи. Там насчитали около 30 разбитых машин. Также крупная авария произошла на Северной окружной, движение в районе ТРЦ «Глобус» парализовало.

Заторы образовались во всех районах Рязани: на Московском шоссе и Приокском путепроводе, на улицах Черновицкой и Циолковского и других.