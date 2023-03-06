Путин поддержал идею по созданию «паспорта семьи мобилизованного» в России

Владимир Путин поддержал идею по созданию «паспорта семьи мобилизованного» в России. В понедельник, 6 марта, во время общения с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, президент узнал о инициативе, которая реализуется в местном регионе.

Шумков рассказал, что паспорт позволяет своевременно решать все возникающие у родственников военных проблемы, в нем указаны все потребности близких бойца.

«Хочу вас поблагодарить за инициативы по поддержке специальной военной операции и прежде всего, конечно, семей наших военнослужащих. Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — отметил Путин.

Ранее Путин поручил создать в России специальный государственный фонд для помощи семьям участников СВО.