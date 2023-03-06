Против рязанского продавца возбудили уголовное дело за продажу алкоголя детям

Сотрудники по делам несовершеннолетних выяснили, что в одном из сетевых супермаркетов на улице Колхозной 50-летняя сотрудница неоднократно продавала подросткам алкоголь. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности.

Против продавца рязанского супермаркета возбудили уголовное дело за продажу алкоголя детям. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД .

Сотрудники по делам несовершеннолетних выяснили, что в одном из сетевых супермаркетов на улице Колхозной 50-летняя сотрудница неоднократно продавала подросткам алкоголь. Ранее она уже привлекалась к административной ответственности.

Теперь женщине грозит уголовная ответственность по ст. 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Ее могут приговорить к исправительным работам на год или оштрафовать на сумму от 50 до 80 тыс. руб.