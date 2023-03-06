На въезде в Рязань произошло несколько массовых аварий

На месте образовалась крупная пробка.

На въезде в Рязань произошло несколько массовых ДТП. Об этом РЗН. инфо рассказали очевидцы.

Утром в понедельник, 6 марта, на трассе «Спас-Клепики-Рязань» произошло несколько аварий. Очевидцы сообщили как минимум о шести ДТП, в каждой из которых участвовало несколько машин. Всего рязанцы насчитали около 30 разбитых машин.

«Дорога не обработана. Идет снег, и он мокрый. Скользко», — рассказали очевидцы.

На видео видно, что на место аварии приехала машина скорой помощи.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на месте образовалась крупная пробка.

Ранее очевидцы сообщили, что на Северной окружной из-за ДТП парализовало движение.