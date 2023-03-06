Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-2°
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 75.47 0.01 07/03
ЦБ EUR 80.24 0.19 07/03
Нал. USD 75 / 80.9 06/03 16:35
Нал. EUR 79.55 / 81.78 06/03 18:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
3 478
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
8 835
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
10 381
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
10 734
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
На улице Есенина в Рязани насмерть сбили пешехода
Инцидент произошел примерно в 13.40 на улице Есенина, у дома № 42.

На улице Есенина в Рязани насмерть сбили пешехода. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Инцидент произошел примерно в 13.40 на улице Есенина, у дома № 42. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Газель», вне пешеходного перехода, совершил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм женщина скончалась.

Проводится проверка, обстоятельства выясняются.