На улице Есенина в Рязани насмерть сбили пешехода

Инцидент произошел примерно в 13.40 на улице Есенина, у дома № 42.

На улице Есенина в Рязани насмерть сбили пешехода. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Инцидент произошел примерно в 13.40 на улице Есенина, у дома № 42. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля «Газель», вне пешеходного перехода, совершил наезд на женщину-пешехода.

От полученных травм женщина скончалась.

Проводится проверка, обстоятельства выясняются.