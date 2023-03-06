Минобороны заявило об уничтожении почти 500 украинских военных за сутки

Минобороны заявило об уничтожении почти 500 украинских военных за сутки. Об этом сообщил официальный представитель министерства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, во время брифинга в понедельник, 6 марта.

По его словам, на Купянском направлении войска РФ уничтожили до 45 украинских военных, на Донецком — до 225, на Южно-донецком и Запорожском — около 65.

Отмечается, что на Красно-лиманском направлении ликвидировано более 160 людей ВСУ, танк и машину РСЗО «Град».

Кроме того, средства ПВО России за сутки сбили 15 снарядов HIMARS и «Ураган», уничтожили девять беспилотников ВСУ.