Леонид Слуцкий призвал волонтеров со всей России объединиться под лозунгом «Плечом к плечу»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что партия взяла под свое крыло так называемые «швейбаты», состоящие из женщин-активисток, шьющих одежду для нужд армии.

Волонтеров из российских регионов, желающих помочь участникам спецоперации, призвали объединиться в одно движение под лозунгом «Плечом к плечу». Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе ЛДПР.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что партия взяла под свое крыло так называемые «швейбаты», состоящие из женщин-активисток, шьющих одежду для нужд армии.

«Уверен, что „швейбатов“ станет больше по всей России. Победа — это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора», — заявил политик.

В Рязани партия помогает швеям, которые объединились в группу «Шьем для наших. Рязань». Ее основательница Алина рассказала РЗН. инфо, что после начала мобилизации она решила сшить толстовки, потом создала чат, в который стали предлагать свою помощь волонтеры. Сейчас в группе 496 человек. Волонтеры шьют баффы, балаклавы, тактические носилки, толстовки, термо-белье, нижние-белье, подушки-валики для госпиталя, носки флисовые, вязаные носки. Начали делать сухие заготовки: гороховый суп, борщ с мясом или с фасолью, гранолу с медом, орехами и сухофруктами, также женщины льют окопные свечи.

В ЛДПР призвали волонтеров и патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан специальный ресурс плечо-к-плечу.рф , где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

«Наша группа образовалась в сентябре 2022 года. Сейчас в ней состоит почти 500 человек. Шьют, конечно, не все. Кто-то помогает финансово, кто-то транспортом, что тоже очень важно. За несколько месяцев мы исшили 60 рулонов ткани. Отправляли бойцам 569 готовых изделий термобелья, 245 толстовок, 1 117 балаклав, 65 жилеток, а также носки, снуды, носилки, несколько дождевиков. Также мы сами делаем и упаковываем в вакуум сухие супы, отливаем окопные свечи — их изготовлено около трех тысяч. После того, как нам стала помогать партия ЛДПР, мы дополнили свою деятельность еще одним направлением — стали изготавливать пятиточечники. Это очень важный и нужный элемент в экипировке, который в том числе защищает бойцов от осколков. Ранее не получалось собрать средства на эту работу. В Рязанской области есть и другие добровольческие группы, например, которые в основном собирают для военнослужащих продукты питания или одежду. Мы стараемся объединять свои усилия и часто отправляем свою помощь одним транспортом. Сплачиваясь друг с другом, мы сможем сделать больше», — рассказала Алина К., руководитель добровольческой группы « Шьем для наших Рязань! ZVO ».

Фото Родиона Себастьянова