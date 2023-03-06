Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
-1°
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 75.46 -0.01 04/03
ЦБ EUR 80.05 -0.14 04/03
Нал. USD 75.91 / 81.25 06/03 10:55
Нал. EUR 79.55 / 81.9 06/03 10:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 2023 12:22
3 121
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
8 551
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
10 089
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
10 447
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
«Известия»: российский экологический оператор предложил отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишет газета «Известия».

Издание ссылается на соответствующее письмо, направленное генеральным директором РЭО Дениса Буцаева в Минстрой России.

В послании указано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 т бумаги, которая потом оказывается на мусорных полигонах. Также отмечается, что для управляющих и ресурсоснабжающих организаций печать платежек стала дороже из-за роста цен на бумагу.

Вместе с тем в РЭО согласились, что пока следует сохранить бумажные квитанции для некоторых категорий граждан. В частности, речь идет о пенсионерах.