«Известия»: российский экологический оператор предложил отказаться от бумажных платежек за ЖКУ

Российский экологический оператор (РЭО) предложил отказаться от печати бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Об этом пишет газета « Известия ».

Издание ссылается на соответствующее письмо, направленное генеральным директором РЭО Дениса Буцаева в Минстрой России.

В послании указано, что на ежемесячную рассылку квитанций тратится 50 т бумаги, которая потом оказывается на мусорных полигонах. Также отмечается, что для управляющих и ресурсоснабжающих организаций печать платежек стала дороже из-за роста цен на бумагу.

Вместе с тем в РЭО согласились, что пока следует сохранить бумажные квитанции для некоторых категорий граждан. В частности, речь идет о пенсионерах.