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Хинштейн поблагодарил рязанского губернатора за исключение Филимонова из руководства «Единой России»

Александр Хинштейн поблагодарил рязанского губернатора Павла Малкова за исключение Сергея Филимонова с должности секретаря городского отделения «Единой России». Об этом депутат Госдумы в понедельник, 6 марта, написал у себя в Telegram.

По словам Хинштейна, приговор сыну Филимонова из-за смертельного ДТП огласили только после его вмешательства.

«Последней каплей — стала презентация Филимоновым «Книги для сына, которую он посвятил своему осужденному наследнику. После этого я обратился к Павлу Малкову с просьбой разобрать в этой возмутительной ситуации. Очевидно, что такой человек не может занимать руководящих постов в нашей партии: это прямая дискредитация. Благодарю Павла Викторовича за оперативную реакцию и принципиальную позицию», — написал депутат.

Напомним, в декабре 2022 года сына Сергея Филимонова — Никиту — приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.