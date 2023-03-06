Главврача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области оставили в СИЗО

Главврача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Елену Паненкову оставили в СИЗО. Об этом сообщает Vidsboku.

В понедельник, 6 марта, облсуд рассмотрел жалобу Паненковой на избранную ей меру пресечения в виде двухмесячного ареста. Прокурор на заседании заявил, что она во время проверки медучреждения «собирала в актовом зале подчиненных, которым адвокат Валерий Егоров указывал, что нужно говорить».

Суд оставил прежнее решение суда в силе.

Напомним, по данным следствия Паненкова за три года работы в центре эпидемиологии получила взяток от сотрудников на сумму в 16 миллионов рублей.

Фото Vidsboku.