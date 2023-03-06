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Безработные рязанцы смогут получить субсидию на открытие бизнеса
Размер субсидии составит 117 600 рублей.

Безработные рязанцы смогут получить субсидию на открытие бизнеса. Об этом сообщил телеканал ТКР со ссылкой на пресс-службу регионального минтруда.

Размер субсидии составит 117 600 рублей. Для этого жителям Рязани нужно будет подготовить бизнес-план и защитить его перед экспертной комиссией. Уточняется, что на последнем заседании из 22 предложенных бизнес-планов комиссия одобрила 19.

Подробную информацию можно получить в региональном центре занятости населения по телефону +7 (4912) 72-02-72 или в службе занятости по месту жительства.