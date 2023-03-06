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Балицкий спрогнозировал мирный переход в состав России нескольких регионов Украины

Евгений Балицкий спрогнозировал мирный переход в состав России нескольких регионов Украины. Об этом врио губернатора Запорожья заявил в эфире телеканала «Крым 24».

По его подсчетам, уже этой весной на Украине может произойти кризис, после которого Запорожская, Николаевская и Одесская области мирно войдут в состав России.

«Николаевская, Одесская области и Запорожье сами по себе начнут переходить на нашу сторону, на сторону добра, — сказал Балицкий. — Упаднические настроения среди мирного населения мне подтвердили люди, которые имеют связи с Днепропетровском, с Запорожьем, с Харьковом. К украинцам пришло понимание бессмысленности этой войны, как к немцам, жившим в нацистской Германии периода Великой Отечественной. Надо менять режим, надо менять Гитлера»