За сутки в Касимовском районе поймали пять пьяных водителей

С пятницы, 3 марта, в Касимове и Касимовском районе работают девять экипажей отдельного специализированного батальона ДПС.

За сутки в Касимовском районе поймали пять пьяных водителей. Об этом пишет ИД « Пресса ».

С пятницы, 3 марта, в Касимове и Касимовском районе работают девять экипажей отдельного специализированного батальона ДПС. Их направили для помощи касимовскому подразделению Госавтоинспекции.

Третьего марта инспекторы нашли более 40 нарушений и поймали пять пьяных водителей.