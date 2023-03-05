За сутки в Касимовском районе поймали пять пьяных водителей
С пятницы, 3 марта, в Касимове и Касимовском районе работают девять экипажей отдельного специализированного батальона ДПС.
За сутки в Касимовском районе поймали пять пьяных водителей. Об этом пишет ИД «
С пятницы, 3 марта, в Касимове и Касимовском районе работают девять экипажей отдельного специализированного батальона ДПС. Их направили для помощи касимовскому подразделению Госавтоинспекции.
Третьего марта инспекторы нашли более 40 нарушений и поймали пять пьяных водителей.