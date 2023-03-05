В Рязани закрыли остановку «Станция Дягилево»

В Рязани закрыли остановку «Станция Дягилево». Об этом сообщили в группе « Дягилево ВКонтакте ».

"Оказывается по решению прокуратуры остановка «Станция Дягилево» из города опасна для пассажиров и закрыта с 3 марта. Посадка и высадка пассажиров на остановке у храма", — отмечается в сообщении.

В посте также добавили, что остановка залита водой и к ней невозможно подъехать, поскольку она неудобно расположена. В комментариях местные жители приложили фото, на которых можно заметить, что около остановки образовалась большая лужа воды. Также рязанцы отметили, что от остановки дольше идти до перехода.