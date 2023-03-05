В Петербурге курьер попытался изнасиловать девочку-подростка
Мужчина набросился на девочку, но его остановила собака.
В Санкт-Петербурге курьер попытался изнасиловать 15-летнюю девочку. О ЧП пишут «
Издание сообщает, что жительница Петербурга заявила полицейским, что ее дочь-подростка попытался изнасиловать курьер.
Инцидент произошел в пятницу, 3 марта. Девочка и ее 18-летняя сестра заказали еду через популярный сервис.
По словам матери, доставщик набросился на несовершеннолетнюю петербурженку, однако ему помешала собака. Злоумышленник сбежал.