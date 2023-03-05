В мессенджере WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp* появится новая функция. Об этом пишет «Рамблер» со ссылкой на Daily Mail. Пользователи смогут редактировать уже отправленные сообщения.

Такая возможность будет доступна в течение 15 минут после отправки сообщения. Сейчас такая функция доступна для пользователей в новой бета-версии мессенджера, которая присутствует на гаджетах с операционной системой Android.

Время появления новой функции пока не называется.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.