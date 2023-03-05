В Госдуме заявили, что США готовились к конфликту на Украине десять лет

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что США готовились к конфликту на Украине последние десять лет. Об этом передает РИА Новости .

Белик также прокомментировал заявление экс-президента Дональда Трампа, который заверил, что в случае его переизбрания не составит труда урегулировать конфликт «в течение суток».

«Американские военные корпорации и их лоббисты вряд ли позволят кому-либо из американских президентов быстро закончить этот конфликт, им выгодна дальнейшая его эскалация», — заявил депутат.

Он расценил заявление Трампа о прекращении конфликта «в течение суток» как популизм.

По мнению Белика, вопросы внешней политики сегодня решают лоббисты, которые готовы «до крови биться за свои финансовые интересы».