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В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца
Накануне в донецкую больницу поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением

Донецкие кардиохирурги извлекли пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Министр пояснил, что накануне в донецкую больницу поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением. Исследования показали, что у него пуля в перикарде. Врачам-кардиохирургам пришлось прооперировать раненого в условиях работающего сердца.

После операции пациента перевели в отделение, где он получает терапию. Врачи говорят, что мужчина идет на поправку.