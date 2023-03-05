В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца

Накануне в донецкую больницу поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением

Донецкие кардиохирурги извлекли пулю из работающего сердца, рассказал РИА Новости министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Министр пояснил, что накануне в донецкую больницу поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением. Исследования показали, что у него пуля в перикарде. Врачам-кардиохирургам пришлось прооперировать раненого в условиях работающего сердца.

После операции пациента перевели в отделение, где он получает терапию. Врачи говорят, что мужчина идет на поправку.