Умер переводчик ФК «Локомотив» Мурат Сасиев

В некрологе говорится, что Мурат Сасиев ушел из жизни на 48-м году после продолжительной болезни.

Умер переводчик клуба ФК «Локомотив» Мурат Сасиев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В некрологе говорится, что Мурат Сасиев ушел из жизни на 48-м году после продолжительной болезни.

«Мурат много лет работал в клубе, был настоящим профессионалом, знатоком своего дела. Многие игроки и коллеги называли его душой команды за отзывчивость и доброту. Он всегда был готов прийти на помощь, в любой трудной ситуации.

Футбольный клуб „Локомотив“ шокирован этой новостью, выражает глубокие соболезнования родным и близким Мурата Ирбековича и окажет им всю необходимую помощь и поддержку», — сообщается на официальном сайте «Локомотива».