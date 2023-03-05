Смертельное ДТП с автобусом произошло в Нижегородской области

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с автобусом. Об этом передает РИА Новости .

Днем в воскресенье, 5 марта, в Кстовском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 225 и двух легковушек. В ДТП погиб один человек и шесть пострадали, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» ехал из Нижнего Новгорода в город Кстово и не справился с управлением. В результате автобус выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Нива» и позже — с Hyundai.

Водитель «Нивы» скончался, водителя и пассажира Hyundai доставили в больницу.

Общее количество пострадавших составило десять человек, сообщил министр здравоохранения. Отмечается, что среди них — 17-летний подросток.