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Смертельное ДТП с автобусом произошло в Нижегородской области

В Нижегородской области произошло смертельное ДТП с автобусом. Об этом передает РИА Новости.

Днем в воскресенье, 5 марта, в Кстовском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 225 и двух легковушек. В ДТП погиб один человек и шесть пострадали, сообщил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

По предварительной информации, водитель автобуса «ПАЗ» ехал из Нижнего Новгорода в город Кстово и не справился с управлением. В результате автобус выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Нива» и позже — с Hyundai.

Водитель «Нивы» скончался, водителя и пассажира Hyundai доставили в больницу.

Общее количество пострадавших составило десять человек, сообщил министр здравоохранения. Отмечается, что среди них — 17-летний подросток.

Видео «Плохие новости Нижний Новгород»