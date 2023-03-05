Сергей Еремин сменил Филимонова на должности руководителя городского отделения «Единой России»

Сергея Еремина назначили и.о.секретаря отделения «Единой России» в Рязани. Об этом сообщил сайт партии.

«На заседании президиума принято решение о назначении исполняющим обязанности секретаря местного отделения города Рязани. Им стал депутат Рязанской городской думы Сергей Еремин. Окончательное решение будет принято на партийной конференции», — отметили в сообщении.

Ранее пост занимал Сергей Филимонов. До этого его сняли с должности замсекретаря регионального отделения.

Напомним, в декабре 2022 года сына Сергея Филимонова — Никиту Филимонова — приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за смертельное ДТП, в котором погиб ребенок.