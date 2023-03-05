Раненному рязанцу после СВО выплаты помогли получить депутат Госдумы, омбудсмен, федеральный инспектор и министр

Историю в своих соцсетях рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Раненному рязанцу после СВО выплаты помогли получить депутат Госдумы, омбудсмен, федеральный инспектор и министр. Историю в своих соцсетях рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Наталья Епихина.

Она написала, что в федеральном СМИ прочитала про рязанца, который находится в госпитале Санкт-Петербурга и длительное время не может получить полагающиеся ему выплаты.

«По моим обращениям к вопросу получения выплат подключились депутат Госдумы Красов, главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Максимов, зам. областного военкома Артемов, министр труда и социальной защиты Рязанской области Суворова. Благодаря совместным действиям наш воин И. получил все полагающие ему федеральные и региональные выплаты», — написала омбудсмен.

Она также добавила, что рязанец до сих пор остается в госпитале.