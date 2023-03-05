Минобороны отчиталось об уничтожении сотен военных ВСУ на нескольких направлениях

В Минобороны России сообщили, что российские военные уничтожили сотни солдат ВСУ на краснолиманском, донецком и купянском направлениях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ведомства.

В сообщении отметили, что за сутки на краснолиманском направлении уничтожили до 180-ти украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также одну самоходная гаубицу «Гвоздика». На донецком направлении за сутки уничтожили свыше 210-ти украинских военнослужащих.

Также отмечается, что на купянском направлении в течение суток уничтожили до 40 украинских солдат. Кроме того, российская армия ударила по пунктам управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в районе Авдеевки. Уничтожены склады с боеприпасами украинской армии в районах села Тоненькое и Авдеевки в ДНР.