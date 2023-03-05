«Известия»: Банки вправе списать деньги со счета без уведомления клиентов

Банки вправе списать деньги со счета без уведомления клиентов. Об этом
Доцент говорит о двух основаниях для таких списаний, предусмотренные Гражданским кодексом России. Первой причиной может быть решение суда, второй ― договор между организацией и клиентом.
Суд может своим приказом разрешить взимание средств, например, из-за неуплаты долга по ЖКХ. При этом эксперт отметила, что банки с февраля 2022 года обязаны оставлять на счету у должников денежную сумму в размере прожиточного минимума.
В случаях, когда возможность списания средств со счета клиента предусмотрена договором между банком и человеком, финансовые организации могут таким образом погасить платеж по кредиту с расчетного счета клиента.
Также доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова добавила, что у клиента есть право в любой момент отменить свое согласие на взятие средств банком.