«Известия»: Банки вправе списать деньги со счета без уведомления клиентов

Есть два основания для таких списаний

Банки вправе списать деньги со счета без уведомления клиентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.

Доцент говорит о двух основаниях для таких списаний, предусмотренные Гражданским кодексом России. Первой причиной может быть решение суда, второй ― договор между организацией и клиентом.

Суд может своим приказом разрешить взимание средств, например, из-за неуплаты долга по ЖКХ. При этом эксперт отметила, что банки с февраля 2022 года обязаны оставлять на счету у должников денежную сумму в размере прожиточного минимума.

В случаях, когда возможность списания средств со счета клиента предусмотрена договором между банком и человеком, финансовые организации могут таким образом погасить платеж по кредиту с расчетного счета клиента.

Также доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова добавила, что у клиента есть право в любой момент отменить свое согласие на взятие средств банком.