Экс-кандидат в президенты США обвинила Байдена в подталкивании к ядерной войне

Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила Джо Байдена в подталкивании человечества к ядерной войне. Мнение, как пишет LIFE , экс-член палаты представителей Конгресса и бывший кандидат в президенты высказала на ежегодном съезде консерваторов в Колумбии.

Во время выступления политик сообщила, что больше не является демократкой. Свое решение Габбард объяснила тем, что не может «с чистой совестью оставаться в партии, контролируемой кликой разжигателей войны, которую возглавляет сама королева разжигателей войны Хиллари Клинтон и представляет президент Джо Байден». Столь откровенное высказывание зрители встретили бурными овациями.

Тулси Габбард также убеждена, что основная угроза заключается в том, что действующий американский лидер подтолкнул нацию и весь мир к «пропасти ядерной войны, развязав новую холодную войну и рискуя начать третью мировую».