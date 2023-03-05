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Американские СМИ заявили, что Вашингтон откажется от поддержки Киева

Обозреватель американской газеты The Washington Times Майкл Маккена заявил, что жители США устали спонсировать Украину из-за поражений ВСУ. По его словам, из-за этого Вашингтон может отказаться от поддержки Киева, пишет Ura.ru.

«Как только президентская избирательная кампания начнется всерьез, избиратели могут начать более внимательно оценивать степень и стоимость участия нашей страны», — написал Маккена.

Он считает, что американский народ не продолжит «выписывать чеки Украине» и приближаться к настоящей войне. Маккена также предположил, что администрация президента США не может объяснить цель и план действий, что настораживает жителей Америки. Также он считает, что Украина не сможет начать наступление на Россию.

По его словам, кому-то кроме Китая нужно начать говорить о прекращении конфликта и начале мирных переговоров.