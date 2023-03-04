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За 2022 год рязанцы написали 69 обращений по выплате ущерба за некачественный капремонт
Редакция РЗН. инфо попыталась разобраться, с какими проблемами чаще всего сталкиваются рязанцы во время капремонта домов и куда обращаться, если ремонт выполнен некачественно.

По данным регионального Фонда капремонта многоквартирных домов, за 2022 год им поступило 69 обращений по вопросу причинения ущерба после некачественного выполнения работ.

Редакция РЗН. инфо попыталась разобраться, с какими проблемами чаще всего сталкиваются рязанцы во время капремонта домов и куда обращаться, если ремонт выполнен некачественно.

Подробнее об этом читайте в «Публикации».