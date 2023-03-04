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В Саратовской области женщина с ребенком утонули после ДТП

В Саратовской области женщина с ребенком утонули после ДТП. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональное ГИБДД.

Авария произошла в субботу, 4 марта, около 10:45 около села Бородаевка. Женщина за рулем Renault Fluence не справилась с управлением и съехала с дороги в кювет, автомобиль опрокинулся и попал в талые воды.

Министр здравоохранения региона Олег Костин сообщил, что женщина погибла, утонув. Четырехлетнего мальчика доставили в больницу, где он умер через 20 минут.

Сообщается, что в салоне автомобиля также находился отец ребенка. Ему госпитализация не понадобилась.

Прокуратура Саратовской области взяла на контроль ход проверки по ДТП.