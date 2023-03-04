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В рязанском театре драмы состоялась премьера романтической комедии «Двенадцатая ночь»
Вечером в пятницу, 3 марта, в театре драмы прошел премьерный показ спектакля «Двенадцатая ночь». Это постановка режиссера Юрия Печенежского по пьесе Уильяма Шекспира.

Вечером в пятницу, 3 марта, в театре драмы прошел премьерный показ спектакля «Двенадцатая ночь». Это постановка режиссера Юрия Печенежского по пьесе Уильяма Шекспира.

Действие происходит в вымышленной стране с романтическим названием Иллирия, где все только и делают что влюбляются: Виола — в герцога Орсино, герцог — в Оливию, а Оливия — в переодетую в мужское платье Виолу.

Перед премьерным показом журналистов пригласили на неформальную встречу с авторами постановки и актерами. На ней корреспонденты спрашивали о музыкальном наполнении спектакля, трудностях в работе и впечатлениях самих авторов о получившейся постановке.

Режиссер Юрий Печенежский признался, что не может жить без музыки, поэтому музыкальное сопровождение спектакля исполняется вживую — главные герои поют современные песни в джазовой обработке, танцуют степ и сами играют на музыкальных инструментах.

Художник-сценограф Фемистокл Атмадзас рассказал о создании декораций и выборе костюмов для главных героев. По его словам, в постановке много символизма. Так, например, сходство главных героев, близнецов Виолы и Себастьяна, решили обыграть не через внешнее сходство актеров, а через одинаковые яркие брючные костюмы.

В постановке заняты заслуженный артист России Олег Пичурин, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Сергей Невидин, Мария Конониренко, Вячеслав Мельник, Роман Горбачев, Никита Левин, Игорь Гордеев, Валерий Рыжков, Дарья Егорова, Анастасия Сылка, Владислав Пантеелев и Денис Матюгин.

Зрителей ждут разнообразные перформансы — ванна на колесах, огромная статуя Геракла на сцене, частушки под губную гармошку, фехтование на шпагах и многое другое.

Премьерные спектакли пройдут 4, 5, 7 и 8 марта.

Возрастное ограничение 16+

Фото Сергея Газетова