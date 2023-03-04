В Рязанской области пропала 57-летняя Светлана Герасюшкина
Местонахождение женщины неизвестно с 2 марта.
В Рязанской области пропала 57-летняя Светлана Герасюшкина. Об этом
Местонахождение женщины неизвестно с 2 марта.
Приметы: рост 166 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие русого цвета, голубые глаза.
Была одета в синюю шапку с коричневыми полосками, камуфлированную куртку и штаны коричневого с желтым цвета и угги.
Всех, кто знает о месте нахождения Светланы Герасюшкиной, просят позвонить по телефонам: