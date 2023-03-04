В Рязанской области пропала 57-летняя Светлана Герасюшкина

Местонахождение женщины неизвестно с 2 марта.

В Рязанской области пропала 57-летняя Светлана Герасюшкина. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Мещера».

Местонахождение женщины неизвестно с 2 марта.

Приметы: рост 166 сантиметров, телосложение плотное, волосы короткие русого цвета, голубые глаза.

Была одета в синюю шапку с коричневыми полосками, камуфлированную куртку и штаны коричневого с желтым цвета и угги.