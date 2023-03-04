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В Рязанской области ожидается метель и сильный ветер
В воскресенье, 5 марта, в регионе будет облачно. Ночью и днем выпадет снег.

В Рязанской области ожидается метель и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В воскресенье, 5 марта, в регионе будет облачно. Ночью и днем выпадет снег. Местами ожидается метель, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Ветер южного направления с переходом в западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1, -6 градусов, днем — от 0 до -5 градусов.