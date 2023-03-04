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В рязанских школах прошли родительские собрания из-за молодежного движения «Редан»
Родителям посоветовали «быть начеку» и не отпускать детей в ближайшие выходные в торговые центры.

В рязанских школах прошли родительские собрания, на которых взрослым рассказали об опасности участии детей в молодежном движении ЧВК «Редан».

По словам учителей, родителям нужно «быть начеку» и не отпускать детей в ближайшие выходные в торговые центры, где планируется встреча участников движения.

Также педагоги попросили «наблюдать» за детьми и уделять им больше времени.

Напомним, ранее в родительских чатах появилось предупреждение о сборе в рязанских ТЦ участников движения ЧВК «Редан». В торговых центрах прокомментировали информацию.

Позже в рязанских каналах ЧВК «Редан» предложили отменить сбор в ТЦ «Премьер» в субботу, 4 марта.